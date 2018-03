Herói por um dia: Jogador do Inter relembra resgaste durante as férias

Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, viveu um momento de herói durante as férias. O arqueiro do time gaúcho conseguiu ajudar um bombeiro a salvar a vida de um casal de turistas.

De volta aos treinos, o jogador relembrou o incidente que aconteceu em Guarda do Embaú, 54 km de Florianópolis, e conta com detalhes como conseguiu auxiliar o casal que estava se afogando.

"Eu estava brincando com as crianças. O casal entrou na água e, daqui a pouco, estavam pedindo socorro. A mulher não sabia nadar. Ela foi levada pela correnteza. O policial pediu para ajudar o rapaz, enquanto ele, a mulher. O rapaz lutava e eu incentivava, o mar estava forte. Falei calma. Mas, quanto mais falava, menos ele respondia. Quando vi, estava muito longe da areia, em perigo. Disse que teria que soltá-lo. Eu sou atleta. Sei nadar. Lutei até chegar às pedras. Não tive mais coragem de entrar. O rapaz entrou. Veio um jet ski contornou a montanha. Foram três horas assustadoras no meu primeiro dia de férias. Graças a Deus, deu tudo certo. Preciso elogiar o policial. Você vê tanta reclamação, mas alguém de férias salvar uma vida... Foi mérito dele", relata em entrevista ao globoesporte.com.

Após o susto, Marcelo admite que foi um momento difícil: "Eu só pensei o pior na hora". Mas, deixa a momento que passou de lado e afirma que "só espera coisas boas" para a temporada de 2018.