Higuaín marca 2 e provoca presidente do Napoli em comemoração

Durante a derrota para o Napoli por 3 a 2 pela Copa da Tália, na última quarta, 5, o atacante da Juventus, Higuaín, comemorou um de seus dois gols apontando para o presidente da equipe celeste, Aurélio De Laurentis.

Apesar da vitória do Napoli, os gols da Juventus enterraram as chances de o time se classificar para as finais da Copa. Segundo o jornal Marca, durante a comemoração de Higuain, ele teria gritado "a culpa é sua" para De Laurentis, em referência a sua saída do Napoli.

No Twitter, o irmão do atacante provocou: "Como me dá prazer ver a cara do Aurélio quando meu irmão faz um gol. Até a próxima, presidente!, escreveu.