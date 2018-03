Histórico: Cristiano Ronaldo se torna o 3º maior artilheiro de seleções

Com os dois gols que marcou na vitória de Portugal sobre o Egito, por 2 a 1, o craque Cristiano Ronaldo se consagrou nesta sexta como o terceiro maior goleador da história do futebol atuando por seleções. Com 81 gols, o português está atrás do húngaro Ferenc Puskas, com 84 gols, e do iraniano Ali Daei, com 109 gols.

O craque já ultrapassou importantes nomes da história do futebol, como Pelé, que marcou 77 gols em 92 partidas, e Diego Maradona, que fez 34 gols em 91 aparições. Lionel Messi, o maior artilheiro da Argentina, tem 61 gols.

Cristiano Ronaldo atingiu outra marca importante em sua carreira nesta sexta: chegou ao jogo número 900 de sua carreira. No Real Madrid, clube que defende desde 2009, os números impressionam pela constância com que ele balança as redes: 443 gols em 429 jogos. Com a camisa de Portugal, o atacante de 33 anos atuou em 148 partidas e marcou 81 gols.

O jogo

Na partida, Cristiano Ronaldo e Mohammed Salah confirmaram a importância deles para suas seleções. Mas quem brilhou mais foi o craque do Real Madrid no amistoso entre duas equipes classificadas à Copa do Mundo. O Egito saiu na frente com o gol marcado por Salah, aos 11 minutos do segundo tempo. Esse poderia ter sido o gol da vitória do Egito, não fosse o brilho de Cristiano Ronaldo nos acréscimos do segundo tempo.

Primeiro, aos 46 minutos, ele completou de cabeça um cruzamento de Quaresma. A jogada se repetiu aos 49, quando Quaresma cruzou para Cristiano Ronaldo testar novamente para as redes, sacramentando o triunfo dos atuais campeões da Eurocopa.