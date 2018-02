Hit do Carnaval: marchinha reproduz briga de Oswaldo de Oliveira

Quem não sabia qual era o hit do Carnaval acaba de descobrir! Uma marchinha foi criada brincando com a briga protagonizada por Oswaldo de Oliveira na noite da quarta-feira, após empate do Atlético-MG diante do Atlético-AC pela Copa do Brasil.

"Oswaldo é brigão, é brigão, é brigão. Cansou de ser bonzinho, agora sai na mão", diz um dos trechos da canção feita por uma emissora de BH, a 98 FM. Brincadeiras a parte, o técnico do Galo soltou uma nota ontem explicando o ocorrido.

O comandante pediu desculpas ao clube, à torcida e ao restante dos profissionais de imprensa pela postura assumida no Acre. "As palavras que ouvi me tiraram do sério, acabei me exaltando e, por conseguinte, tive uma reação irracional - a exemplo do repórter em questão - não condizente com a do profissional que sou e sempre fui."

Veja abaixo a marchinha e o comunicado: