Hit do momento! Torcidas de clubes brasileiros criam versões de 'Despacito'

Cantada por Luis Fonsi e Daddy Yankee, com participação de Justin Bieber, a música "Despacito" virou o hit do momento no mundo inteiro e já possui mais de um bilhão de visualizações no Youtube. Além de ganhar versões em outras línguas, a canção foi adaptada também por torcida de times de futebol, que utilziaram a melodia para fazer cânticos de apoio a seus times.

No Brasil, as versões mais famosas até o momento são da torcida do Grêmio e do Flamengo. Os torcedors do Inter também fizeram uma versão, mas ainda não é tão popular. Confira a seguir e escolha qual delas ficou mais legal.

Além dos clubes brasileiros, torcedores de times estrangeiros também tiveram essa ideia. Veja como ficou a versão de San Lorenzo, da Argentina e Peñarol: