Hoje 'atacante do hexa', G. Jesus pintava ruas antes da Copa, em 2014

Na noite desta segunda-feira, Gabriel Jesus publicou algumas fotos que provam como a mudança em sua vida e carreira foram bruscas e meteóricas. Após marcar cinco gols em seis jogos pela seleção brasileira, ele é tido como o atacante do time de Tite na Copa do Mundo de 2018.

Mas, se hoje ele já está com vaga assegurada na Rússia, há apenas quatro anos, quando tinha 17, ele era apenas um garoto com um pincel preparando as ruas do bairro para o Mundial que seria disputado aqui no Brasil, como mostram as fotos publicadas por ele próprio.

Pintando a rua para a copa de 2014 ⚽️ #tempodecriança #semprefuisonhador Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus (@dejesusoficial) em Mai 29, 2017 às 7:05 PDT

As imagens causaram comoção nas redes sociais em todo o mundo por conta da simplicidade do garoto, como também pela transformação na vida dele.

De férias do Manchester City, Jesus havia publicado um vídeo há alguns dias no qual aparece jogando bola pelas ruas do Jardim Peri, bairro da zona norte de São Paulo onde ele cresceu.

Gabriel Jesus é maravilhoso demais mano, tem que ser muito clubista pra não gostar desse cara — fran ⓟ (@cabellowns_) 30 de maio de 2017

@gabrieljesus33 E carinha de choro hj é de alegria. Glória a Deus! — Alan^•^ (@Alan_tiger) 30 de maio de 2017

