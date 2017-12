Holandês cria polêmica na Dinamarca ao não vibrar ao lado de colegas

O meia holandês Rafael Van der Vaart se envolveu em uma nova polêmica ao não comemorar com os companheiros de Midtjylland a vaga conquistada pelo time na próxima Liga Europa. O ex-jogador de Ajax, Hamburgo, Real Madrid e Tottenham, emprestado pelo Betis ao clube dinamarquês, ficou aquecendo por cerca de 30 minutos, mas acabou não entrando na vitória do Midtjylland sobre o Randers, por 3 a 0.

Irritado com o técnico, Van deer Vart foi direto para os vestiários ao acabar o duelo, enquanto os companheiros de time comemoravam o resultado que os coloca na próxima Liga Europa. "Todos devem fazer parte das vitórias. No nosso clube, ninguém está acima da equipe, tampouco o Rafael. Esperava que ele ficasse no campo para comemorar com os outros, mas ele não o fez. Agora, todos vamos para as férias, mas falarei com ele sobre isso", afirmou o técnico do Midtjylland, Jess Thorup, à emissora "TV3".

Van der Vaart, de 34 anos, chegou ao clube dinamarquês no início da temporada, mas passou a temporada quase em branco por causa de várias lesões. O jogador, contratado com status de craque, disputou apenas 18 partidas e marcou dois gols.

Thorup afirmou que o holandês treinou bem nas últimas semanas após se recuperar de lesão, mas que não o colocou em campo porque precisava de alguém mais rápido em campo. E, apesar da bronca que pretende dar no jogador, disse contar com ele na próxima temporada. "Como foi dito antes, ele é claramente a grande estrela da liga, mas devemos aceitar, e as pessoas veriam isso se viessem aos treinos, que ele não está 100%. Acreditamos nele e queremos dar melhores condições para que ele entre na equipe", afirmou o técnico.

Van der Vaart foi influenciado a jogar na Dinamarca pela esposa, Estavana Polman, que joga no Esbjerg, da elite do handebol feminino no país.