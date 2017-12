Holandês é punido após conseguir pênalti bizarro em clássico de Roma

O clássico entre Roma e Lazio é um dos com maior rivalidade em todo o mundo. No último domingo, apesar da vitória por 3 a 1 do time azul, o lance que mais chamou atenção foi o pênalti marcado para a equipe vermelha. Em jogada dentro da área, o meia holandês Kevin Strootman fingiu ter sido acertado pelo brasileiro Wallace e o árbitro Daniele Orsato marcou a penalidade.

No entanto, o replay do lance mostrou que a perna do camisa 13 da Lazio passou muito longe do holandês, nem encostando nele. Para levar a melhor, Strootman saltou no ar e caiu no chão como se tivesse sofrido até uma lesão mais grave.

In attesa di #InterNapoli, il contestato rigore dell'1 a 1 fischiato a #Strootman oggi in #RomaLazio. #SkySerieA Uma publicação compartilhada por Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) em Abr 30, 2017 às 10:13 PDT

Dois dias depois da simulação, porém, o comitê disciplinar do Campeonato Italiano não perdoou Strootman e o meia ficará fora dos dois próximos jogos da Roma. Tudo isso acontece em um momento importantíssimo da temporada, já que, atualmente na segunda posição do torneio, o time romano está apenas um ponto na frente do Napoli. Para piorar, o atleta ficará de fora de dois clássicos, contra Milan e Juventus.