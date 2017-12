Homem agride mãe de jogador em jogo de juvenis na Espanha

Um jogo válido por um torneio juvenil de futebol na Espanha virou caso da polícia depois que familiares dos jogadores protagonizaram uma verdadeira batalha no gramado.

A briga aconteceu logo depois do apito final na vitória do Valle Del Ebro por 3 a 1 contra o Logroñes e foi registrada em vídeo. As imagens mostram que a mãe de um dos jogadores acabou levando um soco no rosto quando se aproximou de um homem em campo. A mulher tentou revidar, quando outras pessoas intervieram na confusão.

Na conta oficial do Valle Del Ebro no Twitter, o clube condenou a atitude dos envolvidos e pediu o fim da violência nos campos de futebol: "Nos colocamos à disposição das autoridades para colaborar nas investigações e para erradicar esse tipo de pessoa dos campos, uma vez que elas apenas mancham os valores da prática do futebol".

O Logroñes também publicou informações sobre a repercussão dos incidentes: "Nos reuniremos com o Valle Del Ebro para, conjuntamente, se posicionarem contra a violência no futebol".

Mañana la SD Logroñés y el @CDValleDelEbro mantendrán un encuentro para, conjuntamente, mostrarse contra la violencia en el fútbol. #SDLog — SD Logroñés (@SDLogrones) 9 de abril de 2017

Em março, outra batalha campal envolvendo pais foi registrada durante um jogo do futebol infantil na Espanha. Na ocasião, familiares dos jogadores de Alaró e Collerense protagonizaram cenas lamentáveis depois de bate-boca.