Homem que matou torcedor do Boca em bar é condenado a 16 anos de prisão

A Justiça da Argentina condenou nesta sexta-feira a 16 anos de prisão Gustavo Oliveira, de 53 anos, que em maio de 2016 esfaqueou e matou Eduardo Cicchino, de 26 anos, torcedor do Boca Juniors, na saída de um bar de Buenos Aires, informaram fontes judiciais. Apesar da pena ser pesada, a expectativa é que fosse ainda mais, já que a Promotoria havia pedido prisão perpétua para o criminoso.

O incidente ocorreu quando Cicchino, acompanhado de um amigo, saía de um bar no bairro de San Telmo após festejar uma vitória do Boca contra o Nacional pela Taça Libertadores. No local, os jovens tinham comemorado os gols enquanto o agora condenado, que também assistia ao jogo no bar, observava a situação e gritava frases depreciativas contra os torcedores do Boca. Fora do local, Olivera continuou agredindo os dois torcedores verbalmente. A discussão transformou em briga, que só parou graças a intervenção de um dos garçons, testemunha no julgamento.

Quando o garçom se aproximou, viu que Cicchino estava sangrando na altura do peito, enquanto Oliveira segurava uma faca. Olivera foi preso pouco depois do incidente por um policial que viu o autor do crime jogando a faca fora. Cicchino foi levado ao hospital, ficou internado na UTI, mas morreu 13 dias depois.