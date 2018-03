Homenagem na Itália: Times usarão camisas com mensagem a Astori

ROMA - Todos os jogadores das séries A, B e C do futebol italiano vão entrar em campo com a frase "Ciao Davide" (Tchau Davide, em italiano) nesta rodada em homenagem ao capitão da Fiorentina, Davide Astori, que morreu no último domingo, 4, após uma parada cardíaca. A informação é da agência de notícias italiana ANSA.

As 46 partidas das três divisões ocorrem entre sexta, 9, e segunda-feira, 12. A Fiorentina enfrentará no estádio Artemio Franchi, em Florença, o Benevento. Além de entrar em campo com as camisetas personalizadas, alguns clubes confirmaram que jogarão suas partidas com mensagens escritas no uniforme em homenagem ao zagueiro.

Na quinta, milhares de pessoas entre torcedores e personalidades esportivas foram Florença dar o último adeus ao zagueiro Astori.

Revelado pelo Milan, Davide Astori despontou no Cagliari e chegou a ser convocado para a Copa das Confederações de 2013, realizada no Brasil. Passou, depois, por Roma e foi contratado em definitivo pela Fiorentina, clube onde se tornou ídolo e capitão. Ele foi encontrado morto em um quarto de hotel em Údine, onde sua equipe estava concentrada para enfrentar a Udinese, pelo Campeonato Italiano.