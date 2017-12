Homenagem ou humilhação? Romário posta vídeo para celebrar dia do goleiro

Um dos maiores atacantes da história do futebol, Romário sempre foi muito famoso por causa da sua capacidade de balançar as redes e também por suas declarações sempre polêmicas, sendo chamado de marrento por adversários e torcedores rivais. E neste 26 de abril, dia do goleiro, ele deu mais uma mostra de toda essa marra, ao usar suas redes sociais para postar um vídeo "homenageando" alguns arqueiros que passaram pelo seu caminho.

"Vocês sabiam que hoje é o Dia do Goleiro? Uma data muito especial pra mim, então, óbvio que preciso homenageá-los. Alguns foram barreiras intransponíveis, me impedindo de ter hoje 2 mil gols contabilizados. A esses e a todos os outros, que não conseguiram superar o meu talento, parabéns", postou o ex-atacante, que possui mais de mil gols na carreira e, entre outros títulos, conduziu à seleção brasileira ao título mundial em 1994.

Assista ao vídeo e opine se isso é realmente uma homenagem ou se ele está tirando sarro dos goleiros: