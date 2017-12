Hortência brinca com Dudu: 'Palmeiras precisa ganhar Mundial, né?'

A ex-jogadora de basquete Hortência foi uma das convidadas do programa "Bem, Amigos!", do canal SporTV, nesta segunda-feira, ao lado do atacante Dudu, do Palmeiras. E a "Rainha do Basquete" não conseguiu controlar o sangue corintiano e provocou de leve o jogador do rival alviverde.

Perguntado sobre seus sonhos com a camisa do Palmeiras, Dudu respondeu que quer levantar troféus. "Meu sonho é ser campeão pelo Palmeiras. Ser campeão paulista agora, que é o campeonato que estamos disputando. Tem a Libertadores também", disse o atacante.

Logo depois que Galvão Bueno, insistiu, questionando se o foco do time realmente era a Libertadores, Hortência interrompeu e cutucou Dudu. "Mas precisa ser campeão mundial, né? O Palmeiras precisa ser campeão mundial", brincou, arrancando um sorriso amarelo do palmeirense. "Dá um tempo aí, Hortência!", retrucou Galvão Bueno, também em tom de brincadeira.

Você pode conferir o vídeo com a provocação de Hortência aqui.