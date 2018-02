Patrocinador do Grêmio, hotel de Porto Alegre usa tema do time em suítes

O hotel Laghetto Viverone Moinhos, em Porto Alegre, é um dos patrocinadores do Grêmio. O empreendimento usou as cores do tricolor gaúcho para decorar suas suítes. O projeto foi desenvolvido pelos arquitetos Larissa Palma Dias e Tiago de Campos.

“Desenvolvemos a suíte com foco no torcedor gremista, a essência da hotelaria e a paixão em servir da rede Laghetto Hotéis, conceitos preponderantes para a concepção do projeto da suíte do Grêmio pela equipe do escritório LT arq|urb. A ideia é de um projeto contemporâneo e elegante para encantar os mais diversos tipos de torcedores gremistas, desde os mais entusiastas até os simpatizantes”, disse a arquiteta Larissa Palma Dias.

Com inovação, linhas arrojadas e tecnologia, o ambiente conta também com o símbolo do time em graffiti: “essa foi uma forma de trazer movimento, arte e urbanidade à suíte”, explicou Tiago de Campos.