Iarley homenageia 'grande amigo' Fernandão com tatuagem: 'Nosso capitão'

Ex-jogador do clube e agora coordenador das categorias de base do Internacional, Iarley resolveu homenagear na pele ao ex-companheiro e amigo Fernandão, morto em um acidente de helicóptero em 2014.

No Stories de sua conta no Instagram , o ex-atacante publicou uma série de vídeos em um estúdio de tatuagem. Após o mistério das primeiras postagens, ele finalmente mostrou o autógrafo de Fernandão em suas costas.

“Essa é uma tatuagem de peso, uma tatuagem de quem tem moral. É uma homenagem ao meu grande amigo, nosso capitão, grande Fernandão”, disse Iarley.

Os dois atacantes foram companheiros no Internacional, entre 2005 e 2008, e no Goiás, em 2009. No clube gaúcho, ganharam um Campeonato Gaúcho (2008), uma Copa Libertadores (2006), uma Recopa Sul-Americana (2007) e um Mundial de Clubes (2006).