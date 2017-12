Ibra publica montagem onde é 'Deus' para anunciar retorno ao Manchester

O 'Deus' Zlatan Ibrahimovic é novamente jogador do 'Red Devil' (Diabo Vermelho) Manchester United - e publicou até mesmo uma caprichada montagem fotográfica onde os dois aparecem se cumprimentando, para anunciar seu retorno ao clube do qual, na prática, nunca saiu. Na legenda, “Eu uni isso” (I united it, em inglês).

Após ser liberado de seu contrato, para se recuperar de uma lesão grave no joelho, que ocorreu em junho, o atacante anunciou seu retorno nesta quinta-feira. O novo contrato é válido por um ano.

A previsão é que o sueco só retornasse em 2018, mas sua recuperação foi mais rápida do que o esperado. "Estou de volta para terminar o que comecei. Sempre foi a minha intenção e do clube ficar. Não posso esperar para voltar àquele gramado de Old Trafford, mas também sei que tenho que esperar meu tempo para ter certeza que estou pronto. Tenho trabalhado duro e vou continuar assim para garantir que esteja na melhor condição possível em meu retorno", disse Ibrahimovic ao site do Manchester United.

O clube confirmou que Ibra vai vestir a camisa 10 e em seu Twitter oficial publicou um vídeo com a legenda "a jornada continua". Assista: