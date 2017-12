Ibra volta a idolatrar Ronaldo, cutuca CR7 e revela que filho é fã de Neymar

Ibrahimovic é um dos jogadores mais polêmicos do futebol atual. O atacante, que recentemente trocou o Paris Saint-Germain pelo Manchester United, chegou até mesmo a propor que a cidade de Paris trocasse a torre Eyffel por uma imagem sua. Apesar de toda a sua marra e suas declarações que chegam até a ser cômicas, o sueco nunca escondeu sua admiração por Ronaldo, o que considera o maior atacante da história.

"Para mim, ele foi um exemplo do que é o futebol. Tudo que ele fez foi algo como 'uau'. A forma como ele driblava, a forma como ele corria, como ele marcava gols, aquilo era um verdadeiro fenômeno. O que ele fez, acho que ninguém mais (fará)... Porque era natural dele, não foi algo 'construído'. Ele não foi 'feito'. Ronaldo era natural, nasceu para ser o que ele foi. Não foi algo que ele treinou para se tornar. Este tipo de jogador não é feito, ele nasce. Ele é único", disse Ibra, em entrevista exclusiva à ESPN Brasil, e, além de elogiar também Ronaldinho Gaúcho, seu ex-companheiro de Milan, deixou claro que não tem a mesma admiração por Cristiano Ronaldo, considerado o melhor jogador do mundo na atual temporada. "Ele é diferente, porque é fruto de muito treino. Não é natural...".

O jogador de 35 anos, que dos clubes já citados atuou também por times como Barcelona, Inter de Milão e Juventus, deixou o seu futuro em aberto e até mesmo deu esperanças para o torcedor brasileiro. "Onde eu fui, acabei conquistando (títulos). Talvez eu deva ir jogar ao Brasil, nunca se sabe... (Quem sabe) Jogar no Brasil, aproveitar meu futebol por lá", disparou Zlatan.

Check out our review of the 2016/17 season so far in our Story! #MUFC Uma foto publicada por Manchester United (@manchesterunited) em Dez 30, 2016 às 1:34 PST

NEYMAR

Na segunda parte da entrevista, Ibrahimovic voltou a mostrar todo o seu carinho com o futebol brasileiro e reverenciou Neymar. Para o sueco, o camisa 10 da seleção é um "showman" e até mesmo revelou que o atleta é o grande ídolo de seu filho. "Eu pensei que seria difícil para ele em Barcelona, por causa do Messi, mas acho que ele tem feito um trabalho incrível. Ele é o Neymar e tem feito coisa que até mesmo meus filhos, como o Maximilian, o consideram como jogador favorito. Ele usa as mesmas chuteiras. Neymar está por toda parte na minha casa. Fico feliz. Acho que ele é um ótimo exemplo para as crianças. É o tipo de jogador que elas querem ser."