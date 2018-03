Ibrahimovic aceitou salário 18 vezes menor para sair do United, diz jornal

Zlatan Ibrahimovic já afirmou que o Los Angeles Galaxy é "o melhor time dos Estados Unidos" e, ao que tudo indica, o craque sueco não deixou o Manchester United por dinheiro. Segundo a Sports Illustrated, o salário do jogador será 18 menor.

A publicação afirma que Ibrahimovic receberá 1,2 milhão de euros, cerca de R$ 4,9 na cotação atual. De acordo com o seu antigo salário a mudança é drástica, o sueco chegava a garantir cerca de 21,8 milhões de euros, em torno de R$ 89,2 milhões.

O valor reduzido tem uma explicação: o Los Angeles Galaxy não pode gastar mais do que 3,2 milhões de euros com jogadores porque o controle da Major League Soccer (MLS) é muito rígido, sendo assim, Ibrahimovic não pode receber mais do que 1,2 milhão.

Após passar por equipes como Inter de Milão, Barcelona e Paris Saint-Germain, o astro desembarca nos Estados Unidos aos 36 anos. O sueco é considerado a maior aposta do Galaxy desde a contratação de David Beckham, em 2007. Veja o vídeo da apresentação do craque clicando aqui.