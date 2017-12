Ibrahimovic brinca nas redes sociais e se 'autointitula' rei da Suécia

Que Zlatan Ibrahimovic gosta de entrar em polêmicas, isso todo mundo sabe. O atacante, que recentemente trocou o Paris Saint-Germain pelo Manchester United, chegou até mesmo a propor que a cidade de Paris trocasse a torre Eyffel por uma imagem sua para que ele permanecesse no clube. Dessa vez, o sueco fez uma brincadeira real.

Através do Instagram, Ibra postou uma fotomontagem em que aparece em trajes oficiais e complementa com a legenda 'Carl XVII Guztav', como se ele fosse herdeiro de Carlos XVI Gustavo, rei do país desde 1973.

Carl XVII Guztaf Uma foto publicada por IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) em Jan 9, 2017 às 11:07 PST

Apesar do desejo do atleta, quem herdará o trono sueco é Vitória Ingrid Alice Desidéria, filha mais velha do atual rei.