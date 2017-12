Ibrahimovic descarta aposentadoria do futebol: 'Voltarei mais forte'

Depois de muitos boatos de que encerraria a carreira por causa de uma contusão, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic usou suas redes sociais para garantir que sua "gloriosa carreira" não será encerrada pela grave lesão sofrida no joelho.

"Não é novidade que me machuquei, então vou ficar fora do futebol por enquanto. Eu vou passar por isso e voltar até mesmo mais forte", escreveu o atacante sueco, descartando qualquer possibilidade de se aposentar. "Até agora, eu joguei com uma perna só e isso não foi qualquer problema. Uma coisa é certa, eu decido quando é hora de parar e ninguém mais. Desistir não é uma opção. Te vejo em breve", concluiu Ibrahimovic.

First of all, thank you for all the support and love. Its no news I got injured so I will be out of fotball for a while. I will go through this like everythings else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn't be any problem. One thing is for sure, I decide when its time to stop and nothing else. Giving up is not an option. See you soon Uma publicação compartilhada por IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) em Abr 23, 2017 às 2:54 PDT

O atleta, que, segundo o Manchester United, sofreu "um significativo rompimento do ligamento do joelho" no duelo pelas quartas de final da Liga Europa contra o Anderlecht na semana passada, não tem prazo para recuperação, mas a tendência é que retorne aos campos só em 2018.

Depois de se juntar ao clube após passagem pelo Paris Saint-Germain, o atacante de 35 anos vinha brilhando na sua primeira experiência no futebol da Inglaterra, marcando 28 gols. Mas seu contrato de um ano com o time do Old Trafford expira no final da temporada, levantando preocupações de que o jogo de quinta foi o seu último pelo clube e até mesmo no futebol.