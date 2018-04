Ibrahimovic diz se sentir como 'Benjamin Button' e promete conquistas no Galaxy

Apresentado nesta sexta-feira como principal reforço do Los Angeles Galaxy na temporada, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic fez uma comparação inusitada para afirmar que ainda é jovem o suficiente para levar o clube ao título da MLS, a liga de futebol profissional dos Estados Unidos.

"Reconheço que estou na última fase da minha carreira profissional, mas estou com 100% da minha condição física e tenho muito a oferecer ao Galaxy. Me sinto jovem, como Benjamin Button. Nasci velho e vou morrer jovem", brincou o atacante, de 37 anos.

A comparação cita o protagonista do filme "O Curioso Caso de Benjamin Button", um personagem que nasce idoso e rejuvenesce à medida que o tempo passa. Prova disso é que após ser recebido no aeroporto, Ibrahimovic já entrou em campo para treinar com seus novos companheiros. E, na entrevista coletiva de apresentação, prometeu "ganhar, ganhar e ganhar" com o clube.

"Chego convencido de tudo o que posso fazer no campo e o faço dois anos depois de ter tido a possibilidade de jogar pelo Galaxy, mas acho que agora é o momento ideal", afirmou Ibrahimovic.

"Tenho consciência da minha idade, 37 anos, mas, ao mesmo tempo, me sinto jovem e preparado 100%", completou o atacante.