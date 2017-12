Ibrahimovic elege Adriano o melhor com quem jogou: 'Era um animal puro'

Há pouco mais de uma semana, Javier Zanetti afirmou que a maior derrota de sua vida foi não ter conseguido tirar Adriano da depressão, após a morte de seu pai. E agora foi a vez de mais um craque do futebol mundial falar sobre o Imperador. Em entrevista ao site SPORTbible, Ibrahimovic elegeu o ex-companheiro de Inter de Milão como o melhor jogador com quem atuou na carreira.

"Quando cheguei à Inter, a primeira coisa que disse ao presidente (Massimo Moratti) foi: 'Exijo que ele fique, porque quero jogar com ele'. Porque era um animal. Chutava bem de qualquer ângulo. Ninguém podia lhe tirar a boa. Era um animal puro. Mas durou muito pouco", lamentou.

Ibrahimovic e Adriano jogaram juntos na Inter de 2006 a 2009. A dupla conquistou três títulos italianos. Hoje, ambos estão com 35 anos, o atacante sueco se recupera de uma cirurgia no joelho, enquanto o brasileiro está sem atuar desde o ano passado e vive na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro.