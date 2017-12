Ibrahimovic mostra recuperação ao ser desafiado por atleta de freestyle

Depois de sofrer uma grave lesão no joelho direito e ser dispensado pelo Manchester United no final da temporada passada, a carreira de Zlatan Ibrahimovic parecia ameaçada. Mas três meses depois da cirurgia, o sueco mostra que está se recuperando bem. O atacante foi filmado fazendo truques com a bola, após ser desafiado por jogador de futebol freestyle.

Impressionado pela habilidade de Tobias Becs, Ibrahimovic tentou também fazer alguns truques com a bola. Nas imagens é possível perceber que o sueco ainda está com a perna meio dura, mas ver o craque brincando com a bola deixou os fãs empolgados com possibilidade de sua volta aos gramados, algo que deve ocorrer apenas no próximo ano.