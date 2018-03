Ibrahimovic mostra tatuagens incríveis nas costas em post no instagram

Ibrahimovic é adepto das tatuagens e fez questão de demonstrar isso mais uma vez em seu instagram. Numa foto publicada na noite de domingo (21/01), o centroavante do Manchester United mostrou as tatuagens que têm nas costas, um conjunto surpreendentes de artes.

Os desenhos incluem carpas, símbolos hindus que formam a boca de um leão, uma reprodução de O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci e uma pena, entre outras coisas. Segundo a postagem de Ibra, suas tatuagens foram feitas pelo estúdio niki23gtr, localizada no centro histórico de Gutemburgo, cidade sueca. A maioria dos fãs demonstrou aprovar a arte.

Não é a primeira vez que Ibra chama a atenção pela tatuagens. Em 2015, o sueco foi tatuado com os nomes de 50 pessoas que sofre com a fome. A ação foi parte da campanha "805 milhões de nomes", que procurou aumentar a visibilidade para as pessoas que sofrem com o problema no mundo.

Depois de passar grande parte de 2017 lesionado, Ibra retornou aos gramados em dezembro para jogar pelo Manchester United. Até agora, conta com um gol.