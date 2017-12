Ibrahimovic publica foto de cicatriz no joelho após cirurgia e anima fãs

Zlatan Ibrahimovic foi submetido a uma cirurgia no joelho direito, em um hospital nos Estados Unidos, duas semanas após grave lesão, no jogo entre Manchester United e Anderlecht, pela Liga Europa. Nesta terça-feira, o craque sueco publicou uma foto ainda no hospital de Pittsburgh e exibiu sua nova cicatriz.

“Fixado, pronto e mais forte. Mais uma vez obrigado a todos pelo apoio. Vamos nos divertir com o meu jogo em breve”, escreveu no Instagram.

A imagem recebeu mais de 500 mil curtidas e muitas mensagens de apoio ao atacante, de 35 anos. Para deixar os fãs ainda mais tranquilos, seu empresário Mino Raiola divulgou um comunicado reiterando que o atacante não se aposentará por causa da contusão.

"Zlatan Ibrahimovic foi submetido com sucesso a uma operação de joelho. Ele se recuperará completamente e não sofreu uma lesão que colocará fim em sua carreira. A operação foi realizada pelos médicos Freddie Fu e Volker Musahl, do UPMC Sports Medique Program, em Pittsburgh. Zlatan iniciou o processo de reabilitação no UPMC e continuará sob o cuidado do doutor Fu e do doutor Musahl enquanto se recupera. Nem Zlatan nem os médicos estão disponíveis para realizar entrevistas neste momento. Daremos mais informações no tempo devido", destacou.