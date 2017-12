Ibrahimovic se recupera de cirurgia no joelho: 'Estou pronto para a final'

Quando Zlatan Ibrahimovic lesionou o joelho direito em abril, especulou-se que ele encerraria sua carreira. Informação que foi negada posteriormente pelo próprio jogador. Neste sábado, o craque sueco publicou um vídeo que deixou seus fãs animados. Ibra aparece caminhando em uma piscina com a camisa do Manchester United e ainda brincou com a situação.

"Estou pronto para a final", disse em referência a final da Liga Europa.

O atacante viajará com o time, mas certamente não vai jogar. De acordo com exames, é provável que Ibrahimovic volte a vestir a camisa do clube inglês somente em 2018. O Manchester enfrenta o Ajax na próxima quarta-feira, pela final da Liga Europa.