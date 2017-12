Ibrahimovic tem proposta para receber o maior salário da história da MLS 

Cobiçado, Zlatan Ibrahimovic pode ser o jogador com o maior salário da história da MLS. De acordo com a revista Sports Illustrated, o sueco recebeu uma proposta tentadora do Los Angeles Galaxy.

Apesar da concorrência do Manchester United, o time americano enxerga como possível a contratação de Ibrahimovic. Os valores não foram divulgados na publicação, mas afirmam que o atacante não receberia menos de R$ 22,5 milhões por temporada, valor do brasileiro Kaká, que hoje lidera com o posto de maior salário atuando pelo Orlando City.