Ídolo colombiano ignora cautela e dá boas-vindas a Mina no Barcelona

Faustino Asprilla utilizou sua conta oficial no Twitter para dar as boas-vindas ao jogador Yerry Mina no Barcelona. O ídolo colombiano ignorou o fato de que o Palmeiras ainda não vendeu o zagueiro.

O contrato de Mina com o Palmeiras vai até maio de 2021. O acordo tem uma cláusula de preferência de compra do Barcelona por cerca de R$ 35 milhões após a Copa do Mundo da Rússia. Segundo o diretor de futebol do time paulista, Alexandre Mattos, a cúpula alviverde vai se reunir com o colombiano para avaliar se a vontade dele é permanecer ou não no Brasil.

Apesar da transferência ainda não ter sido fechada, Asprilla, que jogou pelo Palmeiras em 1990, já conta como a chegada de Mina no Barcelona.

Veja o post: