Ídolo de times do Brasil e Turquia, Alex ganha documentário sobre carreira

Com pré-estreia marcada para dia 18 de setembro, o filme "Alex, câmera 10", irá mostrar a trajetória de um dos melhores meias do futebol brasileiro dos últimos tempos, ídolo do Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, da Turquia.

O documentário de 97 minutos conta com depoimentos de grandes jogadores do futebol brasileiro, como Zico, Rivellino, Djalminha, Marcos, Evair e jornalistas, entre eles, PVC e Mauro Betting.

A produção conta com direção de Cauê Serur e texto de Adriano Rattmann, Cauê Serur, Pablito Pereira e Marcos Freitas. O lançamento oficial será em outubro, em Istambul, e a partir de novembro estará nas salas de cinema de todo o Brasil.

Assista ao trailer abaixo: