Ídolo do Barça perde cargo de cônsul após criticas ao governo espanhol

O Ministério de Relações Exteriores da Bulgária anunciou nesta terça-feira que retirará o cargo de cônsul honorário do país em Barcelona ostentado pelo ex-jogador Hristo Stoichkov após suas "recentes aparições públicas".

Em comunicado, o órgão diz já ter iniciado o procedimento para retirar o título concedido a Stoichkov há mais de seis anos e informa que a decisão definitiva será adotada em breve pelo Conselho de Ministros. "A Espanha é uma sócia estratégica e amiga da Bulgária, mantemos excelentes relações bilaterais em todos os níveis e uma cooperação intensa em todas as áreas de interesse mútuo", destaca a nota.

O texto não se refere diretamente às declarações feitas pelo ex-jogador do Barcelona na semana passada sobre a vice-presidente do governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, a quem chamou de "franquista". "É ela quem demanda as coisas que temos que fazer? Por favor, renuncie já. Não pode mandar a polícia pegar gente inocente. Governo da Espanha, você é uma vergonha total. Por isso estará onde merece estar, separado do mundo", afirmou o ex-jogador. Dias depois, "A Adaga", como Stoichkov é apelidado no país natal por conta do forte temperamento, pediu desculpas a Santamaría.

Stoichkov foi designado cônsul honorário da Bulgária com sede em Barcelona e jurisdição consular para o território das comunidades autônomas da Catalunha e Aragão no dia 29 de julho de 2011.

A decisão oficial de dar fim a essa responsabilidade foi relacionada primeiramente a períodos importantes de ausência do ex-jogador na função. "Nos últimos anos, a atividade de Stoichkov como cônsul honorário foi impossibilitada pelo fato de residir principalmente nos Estados Unidos", explica o comunicado.

No entanto, a nota também reconhece que "é preciso levar em conta que o futuro cumprimento eficaz das funções de cônsul honorário por parte do senhor Stoichkov será dificultado com a complicação de sua comunicação com as autoridades oficiais do Reino da Espanha após suas recentes aparições públicas".