Ídolo do Corinthians detona contratações do time: 'Kazam? Tão de sacanagem!'

O ex-atacante Dinei sempre foi famoso por sua irreverência dentro de campo. Desde que aposentou as chuteiras, porém, ele se especializou em dar declarações polêmicas. Nesta quinta-feira, em participação no programa Bom dia Fox, ele mostrou que está bastante insatisfeito com o momento do Corinthians, clube em que foi tricampeão brasileiro e fez duras críticas às contratações da equipe para 2017.

"Trazer Kazam (Kazim, atacante que está chegando do Coritiba) estão de sacanagem, né. Se é pra trazer o Kazam, pra gente sofrer, então vamos sofrer com a molecada da base. Porque trazer Álvaro Pereira, trazer Kazam, Shazam e Jeannie é um Gênio com lâmpada, aí não dá. Vamos sofrer muito", disse o bem-humorado ex-jogador. "Acho o seguinte: o Roberto de Andrade (presidente do Corinthians) é meu irmão, mas se é pra trazer esses jogadores, com todo o respeito a eles... Nem sei como é que fala, Kazam, Shazam...", continuou Dinei, que, corrigido pelo repórter, não parou com as críticas.

"É, vocês entenderam. Bota a molecada! Tenho certeza, porque já fui da Gaviões da Fiel, que se jogar limpo com os torcedores, [dizer] 'nós não temos dinheiro' e dar apoio à base, a torcida vem junto. Aí se trazer esses jogadores meia-bocas e o time começar a não dar resultado, a torcida vai cair de pau", completou.