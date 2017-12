Ídolo do Corinthians é preso pela terceira vez por não pagar pensão

Um dos jogadores mais marcantes do Corinthians na década de 90 e campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Edílson foi preso nesta terça-feira em Salvador por problemas com a pensão alimentícia.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara da Família, em Brasilia e o ex-atleta foi encaminhado para a Polinter. Caso não pague a fiança, cujo valor ainda não foi estipulado, ele pode ficar até 30 dias preso.

Isso, porém, não é novidade na vida do ex-atacante, que já havia sido detido outras duas oportunidades pelo mesmo motivo. A primeira delas em março de 2014 e a outra no ano passado, quando sua dívida já chegava à casa dos R$ 430 mil.