Ídolo do Corinthians, Edílson é solto após quatro dias preso em Salvador

Um dos jogadores mais marcantes do Corinthians na década de 90 e campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Edílson foi preso na terça-feira, 15, em Salvador por problemas com a pensão alimentícia. Mas o ex-jogador foi solto na última sexta-feira, 18, após um acordo judicial entre as partes.

O ex-jogador estava no Complexo Penitenciário da Mata Escura, para onde foi transferido depois de passar duas noites na Coordenadoria de Polícia Interestadual (Polinter). As informações são do G1 Bahia e TV Bahia. Além da dívida com pensão, Edílson também foi notificado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) por conta de processos envolvendo dívidas trabalhistas de R$ 8 milhões a R$ 10 milhões, segundo o órgão.

Essa não é a primeira vez que o ex-jogador é preso por problemas com a pensão. A primeira delas ocorreu em março de 2014 e a outra no ano passado, quando sua dívida já chegava à casa dos R$ 430 mil.