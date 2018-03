Ídolo do Liverpool, Salah assusta crianças em pegadinha; veja

O egípcio Mohamed Salah tem ganhado cada vez mais a torcida do Liverpool dentro e fora dos campos. As atuações e gols que o tornaram artilheiro do Campeonato Inglês, com 28 gols em 30 jogos, chamam cada vez mais atenção da imprensa e dos torcedores.

A novidade do jogador mais badalado do Liverpool foi estrelar uma campanha em que ele faz uma pegadinha assustando crianças que vão narrar os gols do atacante em uma escola da cidade. No meio da narração, quando o jogador faz o gol, Salah sai de trás de um cartaz com sua foto e assusta as crianças, que adoram a brincadeira.

No Twitter, Salah se mostrou contente com a ação. “Quem disse que escola não é lugar de diversão?”, escreveu.

Em campo, Salah marcou 28 gols em 30 jogos pela Premier League e é o artilheiro isolado da competição. Há alguns dias, ele fez parte de uma promoção de uma operadora de telefonia móvel que dava 11 minutos de graça no celular para cada gol do atacante.