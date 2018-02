Ídolo francês ironiza Neymar: 'mude de esporte para sair da sombra de Messi'

Ídolo do Arsenal e da seleção francesa, o ex-jogador Thierry Henry "ironizou" Neymar em entrevista a uma emissora de TV britânica.

O ex-atacante comentava a atuação do argentino Lionel Messi no empate por 1 a 1 do Barcelona diante do Chelsea, em Londres - partida na qual Messi "desencantou" e fez o gol espanhol aos 29 minutos. O brasileiro William marcou o da equipe inglesa.

Segundo o ex-jogador do Arsenal, Neymar teria trocado o clube espanhol pelo PSG para não ficar na sombra do argentino. Mas, se Neymar quiser sair "de vez" de baixo de Messi, deveria, nas palavras do francês, "trocar de esporte".

"Não sei se Neymar se foi do Barcelona para não ficar na sombra de Messi. O que posso dizer é que todos os jogadores estão na sombra de Messi. E se Neymar não quer ficar na sombra dele, tem que mudar de esporte", ironizou.

Campeão do mundo em 1998 e da Eurocopa 2000 com a França, Henry foi um dos maiores ídolos da história do Arsenal. Ele também passou por Barcelona e Juventus. O atacante, hoje com 40 anos, está afastado dos gramados desde 2014.