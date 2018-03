Igor, do Moto Club, leva filho para conhecer o atacante Dudu

O meia Igor, do Moto Club, levou seu filho na Academia de Futebol do Palmeiras nesta sexta-feira. O jogador apresentou Davi Luca para o atacante Dudu.

Igor ficou conhecido durante a última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando pediu ajuda para o tratamento de câncer do seu filho. O garoto de apenas dois anos de idade tem um tumor no olho direito.

Após o pedido, parte da torcida do Palmeiras vez um campanha para arrecadar fundos e ajudar o atleta. Agora, Igor e sua família conheceram as instalações do clube alviverde. O registro foi feito pelo próprio Dudu, que compartilhou as imagens em seu perfil oficial no Instagram. "Hoje tive o prazer de conhecer o pequeno Davi Lucas e sua família. Estamos todos juntos nessa, amigo", escreveu.

Veja o post original: