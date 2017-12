Impossível! Peruano perde gol inacreditável contra o Benfica, na Supertaça

Neste final de semana, os campeonatos europeus deram o primeiro sinal de retorno, com as tradicionais supercopas. Na disputa de Portugal, o Benfica enfrentou o Vitória de Guimarães e venceu por 3 a 1. Mas o resultado poderia ter sido outro não fosse um lance bizarro e vergonhoso protagonizado por um atacante do Vitória.

Aos 13 minutos do segundo tempo, com o placar ainda em 2 a 1, Raphinha aproveitou rebote na direita da grande área do Benfica e tocou para o meio, onde Paolo Hurtado se encontrava livre. Com o goleiro Varela já caída e o gol completamente livre, o atacante peruano conseguiu o mais difícil: furou com a perna direita e tocou na bola com a esquerda, mandando ela para o lado contrário da baliza.

Com o título da Supertaça deste sábado, 5, o zagueiro brasileiro Luisão se tornou o jogador com o maior número de títulos conquistados por um jogador do Benfica, com 20.