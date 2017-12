Imprensa detona goleiro brasileiro de R$ 141 milhões: 'falhou e vai falhar mais'

O goleiro brasileiro Ederson, que foi contratado por 34,69 milhões de libras (R$ 141 milhões) pelo Manchester City, foi alvo de muitas críticas por parte da imprensa inglesa. Vindo do Benfica, o goleiro estreou em um amistoso contra o arquirrival Manchester United, que sua equipe perdeu por 2 a 0, nos Estados Unidos.

Segundo os portais britânicos, o goleiro, o segundo mais caro do mundo (atrás apenas do italiano Gianluigi Buffon), teria falhado feio principalmente no primeiro gol e apresentado comportamento inseguro durante todo o jogo. No lance em questão, Ederson deixou a área, levou um drible de Lukaku e o belga só teve o trabalho de tocar para o gol totalmente vazio.

Já no segundo gol, marcado por Rashford num chute cruzado, os portais apontaram que Ederson não protegeu adequadamente o ângulo.

"Não foi uma estreia das mais animadoras", descreveu o Manchester Evening News. O The Guardian foi além. "Ederson já falhou e vai falhar mais. A esperança de Pep Guardiola é que o brasileiro se adapte rapidamente para resolver o problema que ele vem tendo na posição de goleiro". "Lukaku só conseguiu colocar o United na frente depois de um lance deplorável do goleiro Ederson no 37º minuto", informou o Daily Mail.

E a vida do goleiro brasileiro não será nada fácil. Com sua equipe, ele vai encarar o todo-poderoso Real Madrid, também em um amistoso nos Estados Unidos.