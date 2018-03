Imprensa espanhola exalta Vinícius Júnior: 'potencial para melhor do mundo'

O jogador Vinícius Júnior, do Flamengo, ganhou destaque na imprensa espanhola esta semana após o diário Marca ter afirmado que o craque do Flamengo tem "potencial para ser o melhor do mundo".

+ Galvão admite que quase procurou psicólogo depois do 7 a 1: 'para tirar esse trauma'

+ Inglês simula Copa do Mundo da Rússia 100 vezes e resultado é surpreendente

+ Avô, pai e filho: conheça a família que tem como 'tradição' jogar pela Espanha

A reportagem elogia o perfil do atacante de 17 anos dizendo que ele pode acrescentar muito à equipe madrilenha e que faltava um jogador com seu estilo no time. "É um jogador cujo crescimento está assombrando mesmo aqueles que mais apostaram nele", escreveu a publicação.

"No Real Madrid estão convencidos de que estão com nome potencial para o prêmio Bola de Ouro. É um perfil que há muito não aparece em Santiago Bernabéu". A reportagem diz ainda que as qualidades de Vinícius Júnior o aproximam de nomes como Ronaldinho Gaúcho e Neymar, que brilharam no Barcelona.

"Agora, Vinícius emerge com força para devolver a magia brasileira (ao Real Madrid)", escreve o diário. O time de Madrid terá os direitos federativos de Vinícius Júnior quando o jogador completar 18 anos, em julho de 2018. Os valores do negócio não foram revelados pelas partes, mas a multa estipulada pelo Flamengo era de 45 milhões de euros (R$ 164 milhões).