Imprensa europeia critica gesto de Neymar: 'feio, depreciativo, lamentável'

Não pegou bem na Europa a "trolagem" que Neymar fez contra um adversário nesta terça-feira, na vitória por 3 a 2 do PSG sobre o Rennes, e que colocou o time do brasileiro na final da Copa da Liga Francesa. Neymar fingiu que ia dar a mão para ajudar meia Sarr, do Rennes, a se levantar, depois de uma queda, mas não o fez, e retirou a mão rapidamente.

O gesto foi duramente criticado pelos portais, especialmente os da Espanha, que classificaram o gesto como "feio", "desprezo ao adversário", "lamentável" e "depreciativo". O jogador já havia se defendido no fim da partida dizendo que foi apenas uma brincadeira. "Eu costumo dizer que o futebol está chato, porque não podemos fazer nada. Tudo é polêmico", justificou Neymar.

O Mundo Deportivo manchetou: "O feio gesto de Neymar que indignou a França", destacando que o brasileiro tomou um cartão amarelo. O Marca usou o mesmo adjetivo e destacou: "O feio gestou de Neymar que corre o mundo".

Para o El Mundo, o gesto foi "o desprezo de Neymar com um adversário". O Sport destacou, na sua homepage, um artigo com um título provocativo: "o verdadeiro Neymar reaparece em Paris". E o AS foi bastante incisivo: "O ato mais lamentável de Neymar, e o mundo do futebol se indigna com ele".

Já o português A Bola preferiu mostrar uma fala de Neymar: "Eles batem e eu jogo futebol, eles provocam e eu também sei provocar da minha maneira. Provoco com a bola, jogando futebol". O Record afirmou que Neymar "passou dos limites" e informou que o gesto "correu o mundo".

O italiano Gazzetta dello Sport deu destaque para o "riso zombador" de Neymar após o gesto, e disse que "se acendeu outra luz vermelha no PSG".

Entre os veículos franceses, um pouco mais de cuidado, mas também apareceram críticas ao astro do PSG. O portal Le 10 Sport disse que o brasileiro “fez piada com os adversários”. O Le Parisien preferiu apontar que o jogador sofreu muitas faltas no jogo, e por isso teria se irritado para trolar o adversário.