Incrível! Goleiro faz gol nos acréscimos e dá vitória a seu time

O goleiro Karlo Letica do Hajduk Split, da Croácia, viveu um dos dias mais incríveis de sua vida no último sábado. Quando o seu time empatava por 2 a 2 com o Istra 1961, aos 50 minutos do segundo tempo, ele foi para a área e, de cabeça, marcou o improvável gol que deu a seu time a vítoria.

O arqueiro aproveitou o cruzamento de seu colega de equipe e testou com força para bater o goleiro adversário. O resultado levou o time de Letica à segunda posição, com 50 pontos em 25 jogos, seis atrás do Dinamo de Zagreb.

O jornal espanhol Marca noticiou recentemente a intenção do Real Madrid em adquirir o goleiro, de 21 anos. Ele é titular da seleção sub-21 da Croácia. Letica faria companhia ao astro Luka Modric, maior craque da Croácia e um dos destaques do time madrilenho nas últimas temporadas. Além dele, o compatriota Mateo Kovacic atua na equipe espanhola.

O Istra 1961 é o oitavo colocado no Campeonato Croata, com 21 pontos. O Hadjuk Split venceu o torneio nacional em seis ocasiões, sendo a última na temporada 2004/2005. O maior campeão local é Dinamo Zagreb, time mais popular do país europeu.