Indeciso, Lugano diz estar mais próximo de aceitar proposta do São Paulo

Lugano ainda não definiu qual será o seu próximo passo na carreira. O uruguaio ainda mostra indecisão sobre prosseguir como jogador ou assumir um cargo de dirigente no São Paulo.

Em entrevista ao jornal El Observador, Lugano afirma que está mais próximo da equipe tricolor: "O mais próximo que me encontro no futebol é com a proposta do São Paulo para trabalhar na gerência esportiva, mas também tenho muitas dúvidas sobre estar preparado e isso me atrapalha um pouco neste momento de aceitar porque têm uma expectativa muito grande em cima da minha figura, e vou começar isso do zero", afirmou.

No início do mês, o ídolo fez a sua última partida pelo clube, contra o Bahia, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A despedida comoveu não só o elenco do clube e a torcida, mas também outros ex-companheiros.

O próprio jogador afirmou que não segurou o choro: "Chorei, mas só no quarto. Meus companheiros fizeram um vídeo para a preleção do último jogo e não me disseram nada. Foi um momento muito especial porque interno, somente entre nós e todos me olhavam para ver se eu chorava. E eu lhes dizia: ‘Não, não vou chorar, em todo caso vou chorar no meu quarto ou na minha casa, mas nunca vão me ver chorando’. E não chorei diante deles", contou.

A expectativa da torcida era de que Lugano se pronunciasse ainda este ano. Mas, o atleta deve falar publicamente sobre o assunto apenas em 2018.