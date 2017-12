Inglês faz 2 gols, pede para sair e corre para acompanhar nascimento do filho

Na 19ª rodada da League One, equivalente à terceira divisão inglesa, Ryan Colclough marcou dois gols na vitória em casa por 3 a 0 do Wigan Athletic sobre o Doncaster. Mas a noite do atacante ficou ainda mais especial.

Colclough foi às redes aos 47 do primeiro tempo e aos 13 do segundo. Só que, dois minutos depois de marcar seu último gol, ele foi substituído e nem ficou no banco de reservas. Mas isso não foi por nenhuma revolta com seu treinador.

No intervalo da partida, o atacante do Wigan descobriu que a bolsa de sua mulher havia estourado e que seu primeiro filho estava a caminho. Sendo assim, saiu correndo para o hospital e, ainda de uniforme, conseguiu acompanhar o nascimento do herdeiro.

"Que grande resultado e esforço coletivo de todos os garotos. Estou tão feliz de marcar o nascimento de meu segundo filho com dois gols e a vitória que ele fez um hat-trick para mim! Agradeço todas as mensagens", escreveu Ryan em sua conta no Twitter.

Curiosamente, em um dos seus gols, Colclough comemorou fazendo o gesto eternizado por Bebeto na Copa do Mundo de 1994, que ficou conhecido como "embala neném".

"No intervalo, recebemos a mensagem que a bolsa amniótica da mãe havia sido rompida. Assim que ele fez o segundo gol, saiu porque sua cabeça estava em outro lugar", disse o auxiliar Leam Richardson, como citado pelo jornal inglês Daily Mail. "Todos somos homens, somos indivíduos. Alguns jogadores não iriam, estariam até agora no vestiário. Outros querem ir diretamente apoiar suas companheiras, e você deve respeitar o que eles querem fazer", completou.

"Parabéns a Ryan Colclough, que marcou dois gols nesta noite na nossa vitória antes de ser substituído para chegar a tempo de ver o nascimento de seu filho", escreveu David Sharpe, presidente do Wigan, pelo Twitter.

Com a vitória, o Wigan chegou aos 39 pontos, mantendo a segunda colocação da League One, um ponto atrás do Shrewsbury Town.