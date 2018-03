Inglês simula Copa do Mundo da Rússia 100 vezes e resultado é surpreendente

Usando o famoso game de computador Football Manager, um inglês aproveitou seu tempo livre para simular 100 vezes os possíveis campeões da Copa do Mundo da Rússia. Os resultados foram surpreendentes e todo o processo foi divulgado em um vídeo em sua conta no Youtube.

Ele organizou em uma tabela quantas vezes cada uma das seleções levantou o caneco do torneio de seleções deste ano e, curiosamente, o Brasil foi apenas o terceiro a mais vezes ganhá-lo, em 15 oportunidades. O que revela que a seleção comandada por Tite foi campeão uma vez a cada seis tentativas, em média.

Mas o mais bizarro vem a seguir: a seleção que mais vezes venceu a Copa do Mundo nas 100 simulações foi a Bélgica, que, com sua ótima geração, conquistou o Mundial 22 vezes. Em segundo vem a França, com 17.

Além das seleções campeãs, o jovem ainda organizou quem eram os jogadores considerados os melhores de cada simulação da Copa do Mundo. Com 23 nomeações, o belga Eden Hazard foi o que mais apareceu, com 23 nomeações. Neymar aparece em segundo lugar, com oito, e Isco em terceiro, com sete. Cristiano Ronaldo ganhou só três vezes e Messi em apenas uma oportunidade.

Veja o resultado das 100 simulações da Copa do Mundo de 2018:

Bélgica - 22

França - 17

Brasil - 15

Espanha - 10

Alemanha - 7

Argentina - 6

Inglaterra - 4

Croácia - 4

Portugal - 4

Dinamarca - 2

Rússia - 2

Colômbia - 2

Uruguai - 2

Sérvia - 1

México - 1

Polônia 1