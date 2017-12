Ingleses estão no Brasil preparando documentário sobre Bruno e caso Elisa

Um grupo de produtores ingleses, da Pipe Films, que acompanha o goleiro Bruno desde outubro do ano passado, está em Varginha (MG) para gravar cenas do jogador treinando em seu novo clube, o Boa Esporte - que perdeu quatro patrocinadores e o fornecedor de material esportivo após a contratação.

A ideia é reunir as imagens em um documentário sobre Bruno e o caso Elisa, previsto para estrear no ano que vem no Brasil e no Reino Unido.

Segundo informações do portal UOL Esporte, o goleiro já concedeu seis horas de entrevista aos ingleses, incluindo sua versão sobre o crime contra a ex-mulher, desde o início da produção. Bruno foi ondenado em primeira instância a 22 anos de prisão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e cárcere privado.

O primeiro treino do goleiro com bola, ontem, foi acompanhado em campo com câmeras especiais pelos produtores do documentário, por meio de um acordo com o advogado do jogador.

O Fera mostrou, ontem, que a imprensa internacional vem pegando pesado e criticado duramente a volta de Bruno aos gramados.