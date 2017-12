Ingressos para final da Liga dos Campeões ultrapassam R$ 24 mil

Começou a corrida para os últimos ingressos da final da Liga dos Campeões da Europa, mas quem quiser assistir ao jogo entre Juventus e Real Madrid terá que desembolsar uma boa grana. Os ingressos estão sendo comercializados por até 8 mil euros (R$ 27,4 mil). Nos sites especializados, como o eBay e LiveFootballTickets, os preços partem de 854 euros (quase R$ 3 mil) por um único assento para o jogo que será realizado no dia 3 de junho em Cardiff, no País de Gales.

Os ingressos oficiais custavam, pelo site da Champions League, entre R$ 244 e R$ 1,6 mil, mas esgotaram durante o período de vendas que durou apenas uma semana do mês de março. De acordo com a Uefa, a Juventus terá à disposição cerca de 18 mil ingressos, o mesmo número disponível ao Real Madrid; outros 23,5 mil são de patrocinadores do torneio.