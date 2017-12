Início arrasador de Gabriel Jesus na Inglaterra vira programa de TV

O primeiro mês de Gabriel Jesus como jogador do Manchester City não poderia ser mais intenso. Após gols, assistências e a titularidade, o brasileiro se contundiu, tendo que passar por uma cirurgia, e só deve voltar a jogar no final da temporada. Com toda essa efervecência, a ESPN decidiu criar o especial "33 dias de Jesus", que será exibido nesta quinta-feira, às 21h30, na ESPN Brasil.

O programa tem início com a celebração do prêmio Bola de Prata em 2016, quando Gabriel Jesus foi considerado o craque do Campeonato Brasileiro após a conquista do título com o Palmeiras. Uma equipe do canal acompanhou a chegada do jogador na Inglaterra, exibindo os bastidores de sua recepção pelos colegas de time, o período de preparação, a vida em Manchester e o sucesso meteórico na Premier League até a lesão sofrida contra o Bournemouth.

Contando com material exclusivo, o programa ainda exibirá trechos das narrações dos gols de Gabriel e análises do DataESPN que comprovam como o desempenho do atacante influenciou na melhora da equipe de Pep Guardiola desde o mês de janeiro.