Iniesta aponta La Masía como fundamental na sua formação

Em entrevista ao site do Barcelona, o meia Andrés Iniesta apontou a escolinha de formação do clube catalão como a grande responsável pela sua fama e carreira no futebol, além de o ter ajudado a construir sua personalidade. Ele é crescido em La Masía, como se chama o local em que o Barça forja seus garotos, sempre na esperança de que eles ocupem as vagas no time principal e, claro, sejam novos Messis e Iniestas.

Festejando 20 anos de carreira, o meia admite que está perto do fim e revela que uma das maiores dificuldades durante sua trajetória foi se separar da família tão jovem. "Ter de me separar dos meus familiares foi muito duro e um dos piores dias que vivi, mas a riqueza que te espera no clube não tem comparação." Iniesta disse que o dia mais importante em La Masía foi quando estreou no Barcelona. "Foi importante porque depois de alguns anos perseguindo um sonho, tive a chance de realizá-lo."

