Iniesta completa 33 anos e ganha homenagem em vídeo do Barça

O Barcelona publicou um vídeo em homenagem a seu capitão, o meia Andrés Iniesta, que hoje completa 33 anos. O clube catalão divulgou o vídeo em suas redes sociais, com imagens antigas do craque, ainda criança, atuando por suas equipes de base.

Iniesta é o segundo jogador na história do FC Barcelona com mais presenças (627) e detém o recorde em termos de títulos com a equipe principal (incríveis 29 conquistas, o mesmo que o argentino Lionel Messi, a lém de uma Copa do Mundo e duas Liga dos Campeões).

Iniesta chegou ao clube em 1996, aos 12 anos, e com apenas 16 fez sua estréia no time principal em uma partida da Liga dos Campeões. Com mais de duas décadas de Barça, Iniesta se tornou um dos jogadores mais queridos pelos simpatizantes da equipe.