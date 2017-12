Inovação tecnológica: Copa do Catar terá estádio desmontável

A Copa do Catar trará uma novidade tecnológica em um de seus estádios: a arena de Ras Abu Aboud, local próximo a Doha, será completamente desmontável. O campo terá capacidade para 40 mil pessoas e receberá partidas da fase de grupos e até uma partida das quartas de final do torneio, segundo o Comitê Supremo para o Legado do Catar 2022, encarregado das infraestruturas do torneio.

"Este estádio oferece o legado perfeito, capaz de ser montado em uma nova localização por completo ou transformado em numerosas instalações esportivas e culturais", declarou em um comunicado o secretário geral do comitê organizador do Catar 2022, Hassan Al Thawadi. O desenho arquitetônico foi realizado pelo escritório espanhol Fenwick Iribarren.

A Fifa e o comitê local também destacaram que a arena desmontável trará ganhos em sustentabilidade, uma vez que necessitará de menos material para ser construído, gerando menos resíduos e gases de efeito estuda.

Os organizadores da Copa de 2022 manifestaram que um de seus projetos consiste em montar estes estádios reaproveitados na África uma vez que o Mundial termine.